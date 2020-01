Tõnis Lukas langetaks digimeedia käibemaksu ja küsiks raha välismaistelt internetiplatvormidelt

"Eestikeelne ajakirjandus on rahvuskultuuri üks tugitaladest. Selle püsimiseks on oluline kindlustada tema majanduslik alus. See on aga ohus," seisab postituses.

Lisaks digiajalehtede väiksemalt käibemaksule võiksid Lukase hinnangul ka e-raamatute käibemaks üheksale protsendile laskuda. Peale selle maksustaks Lukas välismaiseid internetiplatvorme siinsel reklaamiturul osalemise eest ja kohalike väljaannete sisu kasutamise eest, et raha ei läheks Eestist ja siinsest meediast välja.

"Vastavad ettepanekud olen eelmisel aastal juba ka ametlikult esitanud," sõnas ta.