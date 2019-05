Tõnis Lukas: kultuuritöötajate miinimumpalk samas tempos ei tõuse

"Ma ei usu, et kultuuritöötajate miinimumpalk samas tempos tõuseb," ütles minister saates "Uudis+".

"Esiteks, eelarve tingimused on muutunud. Viimasel aastatel on kulutatud rohkem kui eelarve baas lubas ja nüüd tuleb see ära klattida."

Teiseks tõi minister välja, et isegi kui palgafondi tõus tuleb, siis tahab ta anda organisatsioonide juhtide otsustada, kuidas see töötajate vahel jaguneb.

"Seni on kasvanud ainult miinimumid, nüüd võiks võtta laiemalt. Samas pole ma väga optimistlik, et palgahüpe tuleb. Praeguse rahandusseisu juures ei saa seda teha."

Lukase sõnul on praegu plaanitud kärped tegevuskuludelt, kuid kas see tähendab kärpeid majanduskuludelt või palgafondidelt, ta öelda ei osanud.