Tõnis Lukas: kui minust haridusminister ei saa, võin riigikogusse mitte minna

Isamaa, Keskerakonna ja Isamaa koalitsioonikõnelused on kulgenud sel nädalal kinniste uste taga. Ühe spekulatsioonina on esitatud mõte, et eile Isamaaga uuesti liitunud Tõnis Lukas, kes erakonna nimekirjas ka riigikogusse valiti, võiks olla võimalik kandidaat haridus- ja teadusministri portfellile.