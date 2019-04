Tõnis Lukas kavatseb nõuda ERR-i juhtidelt Ahto Lobjaka juhtumi osas selgitusi

"See on kindlasti üks esimesi asju, mida ma ERR-i juhtkonnaga kohtudes tõenäoliselt järgmisel nädalal küsin," kinnitas Lukas Delfile. "Küsin selle kohta selgitusi ja kindlasti nad annavad neid."

"Esmaspäevast, kui annan vande, hakkan kindlasti kohtumisi kokku leppima," ütles Lukas. Üks esimesi kohtumisi ongi Lukasel kavas justnimelt ERR-i juhtidega.

Lukas tunnistas, et ei tea Ahto Lobjaka ümber toimuvast rohkem kui see, mida ta on ajakirjandusest lugenud.

Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" ja "Achtung: Lobjakas" juht ütles täna sotsiaalmeedia vahendusel, et talle esitati sisuliselt ultimaatum, kas muuta oma saatejuhtimise stiili või töölt lahkuda. Lobjakas lahkub Raadio 2 saatejuhi kohalt pärast hooaja lõppu. Saatesse "Olukorrast riigis" otsitakse praegu Andrus Karnau kõrvale uut saatejuhti.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ei ole siiani olnud kommentaariks kättesaadav.