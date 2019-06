Tõnis Lukas: Christopher Nolani filmi võtted toovad Eestisse 16 miljonit ja annavad BFM-i tudengitele hindamatu kogemuse

Ehkki väga suurt tähelepanu on saanud võimaliku võttepaigana Tallinnas Lasnamäel asuv Laagna tee, on võttepaiku linnas kokku 13 erinevat, ütles Lukas tänasel valitsuse pressikonverentsil.

Ministri arvates ei ole käimasolevas avalikus diskussioonis kõik argumendid veel kõlanud. "Tegelikult olgu öeldud, et Tallinna linnal on oma liiklusplaani ja liiklustingimuste koostamisel igal juhul otsustav sõna," sõnas ta.

Lukas saab enda sõnul aru ka Tallinna linnavalitsusest, et Reidi tee ehitusega seotult on ühe liiklussoone läbilaskevõime ajutiselt vähenenud, kuid liikluskorralduse muudatustega kaasneva võimaliku linnavalitsust ähvardava pahameeletormi osas on siiski üle reageeritud.

Võimalike ebamugavuste vastukaaluks jääb Lukase sõnul filmi eelarve järgi Eestisse 16 miljonit eurot. Sellest saavad oma osa nii partnerid nagu Allfilm, transpordi- ja ehitusfirmad, rääkimata toitlustusest ja hotellidest.

"Balti Filmi- ja Meediakooli tudengid kaasatakse ametlikult, nendele on see kindlasti tohutu kogemus," märkis Lukas. Samuti on see elamus massistseenides osalevatele inimestele, osaleda saavad Eesti oma näitlejad.

Sellele lainele tuleb Lukase sõnul kindlasti ka lisa. "Meie Eesti Filmi Instituut ja tema juht Edith Sepp on teinud tohutut tööd, et rahvusvahelisel filmimaastikul oleks Eesti kohana, kus filmi saab teha, väga nähtav," märkis ta ja palus Tallinna linnavalitsusel teha positiivne otsus, mis on Eesti filmindusele ja kultuurile pikas perspektiivis oluline.