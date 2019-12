"Tõde ja õigus" võitis Los Angeleses rahvusvahelise pressiakadeemia auhinna

Rahvusvaheline pressiakadeemia on üks suuremaid meelelahutusajakirjanike ühendusi, millel on liikmeid kõikjal maailmas. Auhind keskendub peamiselt Ühendriikides toodetud mängufilmidele, eraldi kategooria on rahvusvahelistele filmidele.

Lisaks Eesti mängufilmile "Tõde ja õigus" oli rahvusvahelistest filmidest nomineeritud: Senegali film "Atlantics", Venemaa film "Beanpole", Prantsusmaa film "Les Miserables", Hispaania film "Pain and Glory", Lõuna-Korea film "Parasite", Prantsusmaa "Portrait of a Lady on Fire" ja Tšehhi film "Painted Bird".

"Tõe ja õiguse" rahvusvaheline esilinastus toimus Lõuna-Koreas Busani filmifestivalil. Järgnevalt linastub film USAs Palm Springsi filmifestivalil, kus Tanel Toom osaleb Oscari eelvalikusse jõudnud filmide režissööride paneelis.

Anton Hansen Tammsaare suurteose aineil valminud "Tõde ja õigus" on valitud Ameerika filmiakadeemia liikmete poolt 91 riigi esitatud Oscari kandidaatidest kümne filmi hulka, mis jätkavad kandideerimist parima rahvusvahelise filmi kategoorias.