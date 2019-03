"Tõde ja õigus" tegi Narvas iselaadse rekordi

Arvestatava osa kinopublikust moodustavad Ida-Virumaa teiste linnade elanikud, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Miks tullakse Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Narva filmi vaatama? Sellepärast, et täna ei ole Jõhvis seda filmi, see on nädala keskel, aga siis käin tööl ja ei ole aega. See on uus film, pole enne näinud, sellepärast [tulin]," põhjendas Jõhvi elanik Andrei, miks ta filmi Narva sõitis vaatama.

Reedeõhtust seanssi vaataski eesti publik. Apollo kino töötajate sõnul käis palju venelasi "Tõe ja õiguse" esilinastusel, kuid reeglina kohalikule vaatajale subtiitrid ei meeldi, seepärast eelistatakse vene keelde dubleeritud filme.