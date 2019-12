"Tõde ja õigus" pääses Oscarite eelnimekirja

Hääletajate ehk filmiakadeemia liikmete jaoks valitakse eelselektsiooni pinnalt kümme filmi niiöelda lühinimekirja ning selle kümne hulgast valitakse kuu aja pärast viis nominatsiooni.

"Ainuüksi see, et meie oma "eesti lugu" on saanud "omaks" paljudele Ameerika filmiakadeemia liikmetele ning et režissöör on suutnud ekraanile tuua universaalse loo, mis poeb hinge ka kodust kaugemal, on erakordne," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp BNSile ning lisas, et nüüd tuleb mõelda, kuidas edasist kampaaniat rahastada.

„Tõde ja õigus” põhineb A. H. Tammsaare samanimelise romaani esimesel osal. Kaks tundi ja 45 minutit kestva filmi stsenarist ja režissöör on Tanel Toom. Film esilinastus tänavu 20. veebruaril ja püstitas vaatajarekordi.

„Tõde ja õigus” võeti üles pooleteise aasta vältel 75 võttepäevaga. Enamik stseene filmiti Võrumaal Mõniste lähedal Vastse-Roosal, kuhu ehitati filmi-Vargamäe. Võtetel tegi kaasa 102 nimelist näitlejat, peale nende taustanäitlejad massistseenides.