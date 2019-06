„Tõde ja õigus“ jõudis Telia videolaenutusse

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud linateos on kohalikus kinolevis purustanud kõik senised vaatajarekordid ning nüüd on kõigil Telia TV klientidel võimalus filmi oma kodus (taas)vaadata.

Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik ütles, et Eesti publik hindab kohalikke filme kõrgelt ning seda kinnitab fakt, et Hollywoodi toodang jääb tavaliselt kodumaistele hittidele vaatajanumbrite poolest alla.

„Seda enam on hea meel, et rohkem kui 200 000 kodus, kuhu täna Telia TV jõuab, saab nüüd koos pere ja sõpradega Eesti kõige populaarsemat filmi vaadata.“

Kinolevis kogus „Tõde ja õigus“ nelja esimese nädalaga üle 200 000 vaatamise, kerkides sellega Eesti ajaloo kõige vaadatuimaks filmiks.