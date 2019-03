TLT peab läbirääkimisi veel tosinkonna kasutatud bussi osas

Alates tänasest, 1. märtsist, on kasutusse võetud veel seitse värskelt hangitud linnaliinibussi, ütles . Tänaseks on taastatud jaanuaris kehtinud sõidugraafikud bussiliinidel 9, 11, 12, 13, 46, 53 ja 56 ning tihendatud väljumisi bussiliinidel 20A, 35, 45, 67 ja 68. Neist viimane, liin 68 hakkab lisaks tihedamale graafikule tööpäevadel uuendusena sõitjaid teenindama ka pühapäeviti. Koos täna kasutusse võetud bussidega on taastatud 96,6 protsenti kõikidest väljumistest ja 97,2 protsenti läbitud liinikilomeetritest võrreldes enne 1. veebruarit kehtinud bussigraafikutega.

Uute busside ja bussijuhtide osas oleme saavutanud soovitud kriitilise taseme. Nagu enne eriolukorra tekkimist oleme ka edaspidi valmis värbama tasemel bussijuhte, kes tagavad ühistranspordi kasutajatele meeldiva ja turvalise bussisõidu. Samuti jätkuvad läbirääkimised, et hankida veel kuni paarteist mitte vanemat kui viie aasta vanust linnaliinibussi. Täna oleme endale seatud ambitsioonikas graafikus, et hiljemalt märtsi lõpuks taastada kõik tavapärased bussigraafikud.