TLT esitleb laulupeo eel Gustav Ernesaksa nimelist trammi

TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on sümboolne saata Gustav Ernesaksa nime kandev tramm liinile Eesti laulupeotraditsiooni 150. aastapäeva tähistava üldlaulupeo tule Tallinna jõudmise päeval.

„Kui mõtleme laulupeole, kangastub paljude mälestusis Gustav Ernesaksa kuju, võimsalt lehviv hall juuksepahmakas ja tuhanded lauljad jälgimas laulutaadi taktikeppi, et kõlada ühes võimsas ühislaulus. Ernesaksa nime kandva trammiga lõpetame muusikatrammide sarja, mille käivitasime läinud aasta septembris. Tramm Gustav on võimas punkt suuri Eesti muusikainimesi austavale ettevõtmisele,“ ütles Boroditš.

TLT on alates läinud aasta septembrist saatnud liinile 11 muusikatrammi, mis on saanud nime Neeme Järvi, Anne Veski, ansambel Smilersi, lõõtsamaestro Heino Tartese, vabaduslauliku Alo Mattiiseni, unustamatu Georg Otsa, igihalja Raimond Valgre, Eesti levimuusika kuninga Jaak Joala, dirigent Peeter Sauli, maestro Eri Klasi ja koori Ellerhein järgi. Lisaks muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi. 20 kaasaegset CAF trammi kannavad populaarseid naisenimesid.

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas anda muusikute nimed kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016.-2018. aastal 10,8 miljonit eurot.

Tramm liinile saatmine toimub täna kell 15 Kadrioru luigetiigi lähistel asuvalt rööbasteelt. Sündmusel esindab valitsust majandus- ja taristuminister Taavi Aas, osalevad Eesti Kooriühingu, samuti Tallinna linna ja TLT ASi esindajad. Laulab Rahvusooper Estonia poistekoor Hirvo Surva juhatusel. Sündmusele oodatakse kõiki muusikasõpru ja laulupeolisi.