Tiksuv puhangupomm: koroonahaige tartlane väisas Narvas e-spordiüritust, kus oli kohal 300 inimest

Tartu koroonakolle haarab praeguseks juba 11 nakatunut. Kõik sai alguse sellest, kui üks kohalik naine käis ööklubis Vabank. Üks temalt viiruse saanud mees sõitis 24. juulil Narva, kus veetis viis päeva. Haigusnähud olid tal sel ajal olemas.

Peamiseks ajendiks võis olla see, et ta soovis võistelda suurel e-spordiüritusel Baltic e-Sport. See peeti Vaba Lava saalides. Nakatunu käis spordipeol eelmisel nädalavahetusel. Terviseameti kõneisik Eike Kingisepp märkis Delfis, et nende teada osales üritusel sel ajal, mil haigestunu seal viibis, ühtekokku 300 inimest. Korraldajaga on suheldud ning käib ka kontaktsete kaardistamine.

Kuigi e-sport tähendab virtuaalsporti, siis lähikontakte on sealgi. Korraldajad reklaamisid ürituse eel, et huvilised saavad näiteks katsetada uusi mänge PS4 mängukonsoolil, sukelduda VR-prillide abil virtuaalsesse maailma ning fännide jaoks oli kogunemiseks eraldi tsoon.

Kingisepp manitseb, et üritusel osalenud inimesed kindlasti tähelepanelikult tervist jälgiks. Kui on kas või mõni üksik viirusesümptom, tuleks kindlasti kodus püsida ning perearstiga ühendust võtta.

Mis puutub konkreetsesse mehesse, kes sümptomitele vilistas, siis arutlusel on tema karistamine rahatrahviga. Hetkel on see veel kaalumisel.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 686 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 9 positiivset testi tulemust. Tartus juurde tulnud kaks nakatunut on seotud sealse koldega, sinna lisanduvad veel kolm Harjumaa juhtumit. Nagu eespool mainitud - kokku on koldes hetkel 11 nakatunut.

Nakatunute arv võib kasvada, sest hetkel on ainuüksi Tartumaal tuvastatud juba üle 50 lähikontaktse (kellest osad on ka juba haigestunud). Ülejäänud tänaste nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!