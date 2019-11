Tiks: Linnamäe on nagu vorstivabriku direktor, kelle kohta ei tea, mida ta vorsti sisse paneb

„Mina ka teda kätte ei saanud. Natuke naljakas oli kirjutada inimesest persoonilugu, kui teda kätte ei saa," lisas Tiks.

„Tema on meediamaja juht, meediamaja tagab selle, et kõigil oleks info olemas. Aga mitte tema enda kohta," rääkis ta Eesti Meedia omanikust. Leht, mis seisab läbipaistvuse eest, on omanikuga, kellest me midagi ei tea, lisas Tiks.

Tiksi sõnul on Linnamäel Eestis küll oligarhi maine, ent turumonopoli ta siiski ei oma. „Ta on väga suur, tohutult suur ärimees. Nagu mulle kirjeldati, on ta ekspansiivne laieneja, kes tahab teha uusi asju," iseloomustas Tiks.

Rääkides mõjukate edetabeli sünnist, ütles Tiks, et esialgu kõikide toimetuste liikmed annavad oma sisendi, seejärel hääletavad ning siis hakkab arutelu edasi minema. „Võib öelda, et Ekspress Meedia parlament koostab selle," lisas ta.

„Kui ta on olemas, võib-olla lööd lehe lahti ja tajud, kes on sel aastal Eestis midagi olulist teinud," märkis Tiks saja kõige mõjukama inimese edetabeli kohta. „Huvitav mõttemäng," lisas ta.