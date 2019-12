Tiit Vähi: loomulikult on mul Edgar Savisaarest kahju. NSV Liit ei saanud teda kinni panna, aga Eesti riik tahtis seda teha

"Kõik Eesti peaministrid on olnud tublid ja teinud oma tööd hästi, aga peaminister number üks on kindlasti olnud Savisaar," ütleb Vähi. "Edgari ainus varandus on poliitiline. Hundisilma pole mingi väärtus, ma ei tea, mis selle turuhind on, aga see on väga väike. Tema varandus on poliitika – ja raamatud. Muide, „Peaminister” on väga hea lähiajalookäsitlus."

Mahukas ja reljeefseid ütlemisi tulvil intervjuus tuleb juttu sellest, kuidas Vähi peaministrina oma välisministri Lennart Meri lahti laskis, sest see hakkas ennast tundma presidendina. Vähil on värvikaid meenutusi ka oma teistest välisministritest, Toomas Hendrik Ilvesest ja Siim Kallasest.

Kuigi juba üle kahekümne kahe aasta aktiivsest poliitikast eemal, on Vähil ärksaid tähelepanekuid ka tänase poliitika kohta.

