Tiit Terik: kes oleks veel kohasem linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse kuuluma kui linnavolikogu liige?

"Teie (Vahur Koorits — toim) küsimusest õhkub aga etteheidet nagu ei tohiks üks linnavolinik linnaga seotud ettevõtete ja sihtasutustega seotud olla — mis selles halba on, kui tubli inimene on igal rindel linna huvide eest väljas? Kas Teie seisukoht selles küsimuses on sama printsipiaalne ka mõne teise omavalitsuse osas, kus mõni tubli inimene on omavalitsuse asutuses tööl? Minu hea sõber Mati Sutt Isamaast on Jõõpre kooli direktor ja samal ajal ka Pärnu linna volikogu liige. Mis selles halba on? Mati on tubli mees ja kindlasti oma kogukonna huvide eest väljas nii koolis kui volikogus," leidis Terik.

"Kindlasti ei ole korrektne, vaid isegi solvav väide, et Keskerakond lüpsab linnakassast sadu tuhandeid, sest inimesed saavad tehtava töö eest palka, mitte ei lüpsa linna rahakotti. Sama argumentatsiooniga jätkates võiks ju väita, et Vahur Koorits lüpsab Ekspress Grupi aktsionäre, kuigi tegelikkuses teete Te oma tööd. Kindlasti tublisti. Loodan, et tulevikus veidi tasakaalukamalt," märkis Terik.