Tiit Terik: gallupites annavad rohkem tooni päevapoliitika emotsioonid

Terik ütles Delfile, et inimeste valimiseelistusi seostatakse ehk liialt erakondade toetusreitingutega. "Usun, et valimispäeval saab otsustavaks pigem see, mida on jõutud reaalselt ära teha," märkis ta.

Terik tõi välja, et kui vaadata elanike rahuloluküsitlusi linna teenuste osas, on need numbrid väga kõrged. "Kui gallupites annavad ehk tooni rohkem üleriigilise päevapoliitika emotsioonid, siis valimiskasti juures mõtleb iga inimene sellele, mida konkreetne erakond või poliitik on tema ning linna keskkonna huvides teinud," toonitas ta.

"Tallinna linna areng on tugevam indikaator kui emotsioonidega laetud poliitiline sõnavaht, millega toetajaid püütakse," ütles Terik lõpetuseks.

Uuringufirma Norstat juuli teisest poolest kuni augusti teise pooleni läbi viidud küsitluste andmetel on Reformierakonna toetus Tallinnas 37 protsenti ja ta edestab sellega Keskerakonda 15 protsendipunktiga. Kogu Eestis on Reformierakonna toetus 36 ja Keskerakonna toetus 20 protsenti.