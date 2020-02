Tiibmanööver: valitsusparteid kulutasid katuseraha Rail Balticu kohtus takistamiseks

Meeleavalduste korraldamine, pidev koordinaatoritele saadetavate päringute tulv, allkirjade kogumised, kaebused kohtule ja andmekaitse inspektsioonile – ARB on olnud projekti elluviijatele pinnuks silmas juba viis aastat. Mullu detsembris võttis riigikohus menetlusse ARB maakonnaplaneeringute vastase kaebuse, mis oli esitatud koos Eesti looduskaitse seltsiga. See on tähelepanuväärne, sest riigikohus võtab menetleda vaid väga väikese osa kaebusi. See tähendab loomulikult taas tõrkeid projekti elluviimises. Kõige hullemal juhul saadab riigikohus asja vaidlemiseks tagasi madalamatesse kohtuastmetesse. Rail Balticuga seotud seitsmest kaebusest on see ainuke, mida veel arutatakse. On huvitav, et riigi taristuprojekti vastast vaidlust on osaliselt rahastanud riik ise. Humal selgitab, et ARB suurim kulurida olevat kohtuvaidlused.

Kust ARB selleks raha on saanud? Tuleb välja, et näiteks valitsusse kuuluvatelt erakondadelt. Näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) rahastas ARB-d selle aasta regionaaltoetuste ehk katuseraha kaudu 5000 euroga. Kuid ka Isamaa eraldas Humala juhitud protestirühmale 2018. aastal 15 000 eurot. Humal loetleb, et MTÜ saab vaidlusteks raha ka tavakodanike pisitoetustest. Katuseraha on kasutatud sellekski, et toota trükiseid ja internetis levitatavaid animatsioone. Aktiivne toetaja on olnud ka logistikaärimees Karli Lambot. Kuna Rail Balticu tõttu kannataks autotransport, millega tegeleb Lamboti firma Ace Logistics, on RB Raili esindajad ARB-d korduvalt nimetanud konkureeriva ettevõtte survegrupiks, mitte erapooletuks kodanikuliikumiseks.