Tihe võitlus partei sees: Sven Mikser pürgib taas sotside juhiks

Juba olid oma kandideerimist kinnitanud Indrek Saar, Riina Sikkut ja Lauri Läänemets.

Sven Mikser ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema kogemusi ja teadmisi on partei juhtimiseks vaja. "Olen konkurentsis oma näo ja nimega olemas," lausus ta.

Kas ta kandideerib lõpuni või ehk taandub, et näiteks Saart toetada. Mikser ütles, et teinud otsust järelemõtlematult. Ta sõnas, et on valmis olema erakonna juht, kui osutub valituks.

Tänasest algavad ka erakonnasisesed debatid. Ots tehakse lahti Saaremaal, seal on kohas Saar, Sikkut ja Läänemets. Mikserit pole, kuna tal on täna teised kohustused Tallinnas.

Delfi on proovinud Mikserit tänase päeva jooksul korduvalt telefontsi tabada, ent pole õnnestunud.

Mikser oli esimest korda sotside juht oktoobrist 2010 kuni mai 2015.