Testimisest veelkord: kas kiirtestid on mõttetud või asendamatud töövahendid viiruse leviku analüüsis?

"Meil on praegu radaripildilt väljas võimalik, et 80% viiruse kandjatest. Küsimus ei ole selles, et „me ei suuda testida”. Meil on võimekust, järgmisest nädalast väidetavalt 1000ks testiks päevas. Ma olen ka selline hamstri-tüüpi inimene, kes tahab, et tal oleks mingi varu kuskil olemas: sest alati võib asi halvemaks minna. Teisest küljest: kulutades ära need varud või suure osa nendest – kas me suudame äkki ära hoida veel ühe karja raskeid juhtumeid, ni et meil ei lähe neid varusid üldse vaja? Raske öelda. Et otsustada, on vaja andmeid. Et informaatikud saaksid öelda midagi. Ja selleks muu hulgas on vaja teha teste. See on prioriteet nr 1 – tagada see võimekus."

Tartu ülikooli bioinformaatika professor, akadeemik Jaak Vilo rõhutab, et testimise puhul tuleb kindlasti lähtuda testi eesmärgist. „Riskirühmade diagnoosimine on kõige vajalikum, kuid töökindlalt saab seda eeldatavalt teha vaid sümptomitega patsientidele. Ja mingil hetkel on vaja teha ka mitu kordustesti, et kinnitada inimeste võimalik tervenemine. Seega, testimise võimekust tuleks kindlasti kasvatada. Kuid samas järgida võimalikku eesmärgistamist,” ütles ta.

Kõigile testi tegemine pole lihtsat mõttekas esiteks selle pärast, et tuleb palju valesid tulemusi. „Lihtsalt masstestimise puhul on korduvalt juhitud tähelepanu, et ilma sümptomiteta inimeste negatiivne test ei suuda välistada, et ta siiski on juba haigestunud ja hakkab kohe ka nakkust edasi levitama,” selgitab Vilo.

Kõigi testimist ei pea õigeks ka Merits. "Viirusetõrjeks ei ole ka mõttekas liiga palju teste teha. Kõiki soovijaid ei ole mõttekas testida. Näiteks olukord, kus eile olin kontaktis inimesega, kes oli lihtsalt kontaktis inimesega, kel oli veider enesetunne – selle pealt tehtud test ei ole informatiivne. Testimine perearsti soovitusega – see on õige mõte, aga siis tuleb tagada, et perearsti soovitus on kättesaadav 24/7. Viirusel ei ole nädalavahetust!"

Kiirtestid – asendamatud töövahendid viiruse leviku analüüsis

Tallinna tehnikaülikooli biotehnoloogia professor ning toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse eestvedaja Raivo Vilu on senise testimise osas väga kriitiline. "Saamatu tegevus on testimine siiani olnud. See on täielik jama,” ütleb ta otse ja lisab, et sama võib öelda ülejäänud Euroopa ja USA kohta.