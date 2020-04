Testimise valenegatiivne tegi Pärnu hooldekodust koroonakolde. Homme laustestitakse 151 inimest

Delfi kirjutas juba eile Tammiste hooldekodu kolmest nakatunust. Nakatunute arvu kasvamist 17 võrra kinnitas Pärnu linnavalitsus ka täna saadetud pressiteates.

"Ühes hooldekodu majas (Tieli majas) otsustati teisipäeval teha testimine pärast seda, kui sealt oli kaks inimest haigustunnustega haiglasse viidud. Täna hommikul selgus, et 28 maja elanikust ja töötajast 17 on nakatunud," teatas linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. Hooldekodus elab nelja maja peale kokku 119 hoolealust.

Viimastest nakatunutest 13 on hoolealused ja neli töötajad. Positiivse proovi andnud töötajad, kellel polnud väliseid haigustunnuseid, saadeti koju karantiini. Haigestunute asemel on tööl negatiivse proovi andnud uued töötajad.

"Kõik hoolealuseid vaadatakse täna üle ja viiakse vajadusel haiglasse. Terved ja haiged hoolealused on isoleeritud. Nakkuskoldeks olevas Tieli majas töötavad uued töötajad, kes kasutavad kõrgema klassi kaitsevahendeid," selgitas Roosaar.

Seni on testitud üksnes ühe (Tieli) maja hoolealuseid ja töötajaid ning koos varem haiglasse viidud inimestega on positiivse proovi andnuid 20. Praegu on Tammiste hooldekodus 119 hoolealust, kes asuvad neljas eraldi asuvas majas. Homme korraldatakse kõigi teiste hooldekodu majade hoolealuste ja töötajate laustestimine.

Terviseameti pressiesindaja Karoli Noor selgitas, et laustestimine lükati homsesse üksnes tehnilistel põhjustel, sest testitavate arv on ligi 150. Roosaar täpsustas Delfile, et test tehakse homme 151 inimesele, kellest 103 onhoolealused ja 48 töötajad.

Numbriloogika ütleb, et homme testitakse sealhulgas uuesti ka neid, kes tänaste tulemuste järgi negatiivseks osutusid. "Uuesti ei testita Tieli maja 13 ja kolme haiglas olevat hoolealust. Varem teatatud info, et Tammistes on 119 hoolealust, sisaldab ka kolme haiglas viibijat," selgitas Roosaare.

Valenegatiivne test tegi hooldekodust kolde

Eile oli teada, et Tammiste hooldekodus oli tuvastatud kolm koroonaviirusesse nakatunut, kes viibisid Pärnu haiglas ravil.

Noor terviseametist selgitas Delfile, et esimene positiivne testitulemus saadi juba 12. aprillil hooldekoduelanikult, kes oli mõni päev varem andnud haiglas olles negatiivse proovi.