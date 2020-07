Terviseekspertide hinnangul on Eesti koroonakriisiga hästi toime tulnud

Koroonaviiruse esimene laine Eestis on lõppemas, sest COVID-19 haigusjuhtude juurdekasv on viimase kahe nädala jooksul olnud kõigest 0,1 protsenti, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhi Martin Kadai sõnul koroonapuhangu tõrjumisel tegelikult Eestis kriitilist hetke ei tekkinudki, sest esimesed nakatumised avastati haiguse varajases faasis ja väga laia haiguse levikut ei tekkinudki.

COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht Irja Lutsar märkis, et eesliini töötajatel oli väga raske, aga samas, meie haiglad, seal ei olnud kunagi rohkem haigeid kui sinna mahub. "Ja ka Eesti üldsuremus ei suurenenud koroonaviiruse tõttu."

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul oli otsutav hetk õigeagene eriolukorra väljakuulutamine 13. märtsil. "Õige algus on pool võitu, kõiki need otsuse meetmed, on see ürituse keelud, on need liikmispiirangud, on need ka rahalised toetused."

Kadai sõnul saadi kriisist jagu tänu inimeste mõistvale suhtumisele. "Riik võib küll erinevaid piiranguid sättida, erinevaid erikordasid välja kuulutada, aga kui inimene ei järgi nakkusohutust, siis sellest väga suurt abi ei ole, see loob lihtsalt erilises olukorras raamistiku, milles me peaksime ühiskonnana käituma."

