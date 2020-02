Terviseametnik: Itaalia ja Hispaania reageerivad üle, Tallinnas ei hakka me selle viiruse pärast karantiini kehtestama

Kadai tõdes "Ringvaatele" antud intervjuus, et riigid, kes on linnu karantiini pannud, on ülereageerinud. "Reaktsioon on natuke uskumatu küll, sest tegu pole ju mingi superviirusega, see on ilmselge. Küsimus on selles, et muidugi peaks riigid pingutama, et mitte lasta viirusel levida, aga kohati on see pingutus ülepingitus ja see pole mõistlik. Kõige halvem, mida üks riik teha saab, on see, et halvab viiruse leviku hirmus oma tavapärase ühiskondliku elu ja sellega pole välistatud, et viirus ikka pääseb levima," kommenteeris ta.

Tallinna tema kinnitusel karantiini ei panda. "Selle haiguse puhul kindlasti mitte. Kui me üle pingutame inimeste põhiõigusi riivavate meetmetega ja ühiskonnaelu korralduse piiramisega, siis me kindlasti ei võida sellest midagi mõistlikku," ütles ta.

Kadai hinnangul ei ole Eesti liiga leebe käitumisega. "Täna riigid üritavad haiguse levikut kontrolli alla saada. Nüüd ongi nädala-kahe küsimus, kas me peame tegelikult strateegia ümber vaatama ja ausalt tunnistama, et me ei suuda viiruse levikut peatada ja hakkame tegelema haiguse tagajärgedega. Me käsitleme seda haigust nii nagu käsitleme täna grippi. Me ei ürita ju iga hooaja alguses, septembris või oktoobris gripihooaega erimeetmete, eriolukorraga kuidagi ära hoida," selgitas ta.