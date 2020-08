Terviseametist lahkunud Martin Kadai asub sügisest tõenäoliselt teadusmaastikule

"Üsna tõenäoliselt asun tööle Tartu Ülikooli juures, lähen tagasi teadusmaastikule," sõnas endine erakorralise meditsiini osakonna juhataja. "See töö on seotud tervisetehnoloogiate ja tervise hindamisega, raportite koostamisega otsustajate tarvis. Näiteks kulutõhususe hinnangute koostamine: kas üks või teine tervisesekkumine on kulutõhus või mitte."

Töö sisuks on peamiselt teadusartiklite lugemine, analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.

Leping on hetkel veel allkirjastamata, ent seda seetõttu, et Kadail on Terviseametist lahkumise järel olnud suvel ohtralt muud tegemist. "Püüan ennast tuleval nädalal kokku võtta ja lepingu ära teha," sõnas ta.

Terviseametis 2400 eurot brutopalgana teeninud Kadai märkis, et uus töökoht talle palgavõitu ei too - nagu valdkonnale siiani kohane, on teadus endiselt alarahastatud. Kuigi kodumugavustes palga teenimine nõuab rohkemat enesedistsipliini ja oskust iseseisvat tööd teha, näeb Kadai ka plusspunkti: töö tarvis ei tule kuhugi kohapeale minema. Lisaks ei käi töö kaheksast hommikul viieni õhtul.

Lahkumisest lähemalt

Kadai sõnas, et tema otsus Jürilo lahkumasundimise järel ära minna oli siiras ja ühtlasi väljendas talle ka toetust.

"Lähenemine, mille Terviseamet kriisi alguses kujundas ja mida üritas hoida lõpuni välja, oli paljuski minu suunitletud. Ja kui konflikti tekitab suund, mille taga olen suuresti olnud mina, siis see on vastutuse küsimus. Ma ei karda seda vastutust võtta," põhjendas ta oma lahkumise tagamaid.

Ametist taandumine oli tema enda sõnutsi tingitud eelkõige asjaolust, et ei näinud võimalust ühistöö tegemiseks võimulolijatega - ta ei kandideerinud Terviseameti peadirektori ametikohale ega kohusetäitjaks, kuna tal olnuks raske teha koostööd paljude tippametnikega, arvestades kõike seda, mida oli köögipoolel näinud. Ta märkis Vilja Kiislerile, et valitsuse teerullimeetod ei sobi talle.

"Niisuguses olukorras peab keegi järele andma. Valitsus tõenäoliselt tagasi ei astu, nii et siis peab ametnik tagasi astuma," tegi Kadai omad järeldused.