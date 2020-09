Terviseameti uueks juhiks saab Üllar Lanno

Üllar Lanno on omandanud üldarsti kraadi Tartu ülikooli arstiteaduskonnas, töötanud Tartu ülikooli kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Helsingi ülikooli keskhaiglas, Hollandi ravimiuuringute konsernis Stickares ning meditsiinitarvikute ettevõttes Instrumentarium OY. Alates 2006. aastast töötab Üllar Lanno Eesti kohtuekspertiisi instituudi direktorina.

„Tervishoiu ja siseturvalisuse valdkond ning riik tervikuna on COVID-19 põhjustatud kriisiga seni hästi hakkama saanud. Kuna kogu maailmas ja Euroopas nakatumine tõuseb, siis peame ühiselt pingutama, et tõkestada viiruse levikut Eestis ja vähendada survet meie tervishoiusüsteemile,“ ütles dr Üllar Lanno. „Seepärast pean väga oluliseks tihedat koostööd nii valitsuse kui ka kõigi tervishoiu ja siseturvalisuse valdkonna asutustega.“

„Lähikuudel on terviseameti peadirektori üheks suurimaks väljakutseks koroonaviiruse leviku tõkestamine,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Selleks tuleb jätkata terviseameti tugevdamist, koordineerida laiemalt tervisevaldkonna tegevusi ning teha head koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega. Üllar Lanno pikaajaline juhtimiskogemus ja meditsiiniharidus annavad kindlustunde, et Eesti tervishoiusüsteem tuleb ka edaspidi kriitilistel hetkedel edukalt toime. Soovin uuele peadirektorile jõudu ja tarkust Eesti tervishoiusüsteemi korraldamisel ja arendamisel.“

Riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon kuulutas avaliku konkursi terviseameti peadirektori ametikoha täitmiseks välja selle aasta juulis. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistusaeg kestab viis aastat.

Paluti lahkuda

Terviseameti eelmine peadirektor Merike Jürilo andis juuni keskel kolleegidele teada, et lahkub Kiige soovil ametist. "Praeguseks on kujunenud olukord, et vaatamata kõigele sellele, mida me saavutanud oleme, on minister ja kantsler soovinud minu lahkumist. Olen neile tänulik senise usalduse ja koostöö eest, kuid see on ootamatult otsa saanud," teatas Jürilo kirjas oma kolleegidele.

Jürilo nentis lahkumisest teatamise päeval toimunud pressikonverentsil, et ei tea päris selgelt, miks ta peab ametist lahkuma. "Ebakõlasid on olnud kümmekond, aga ühtegi ei taha esile tuua kui murdepunkti," jäi minister Kiik siiski ebamääraseks.