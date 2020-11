Terviseameti spetsialist: HOIA äpp on sedavõrd privaatne, et selle tegelikku mõju on lausa raske hinnata

Laialt reklaamitud rakendus HOIA on aidanud seni tuvastada terviseametil lähikontakte, kelleni ametnikud muidu nii kiiresti ei jõuakski. Erilise panuse annab kontaktsete väljaselgitamisel too äpp juhul, kui koroonanakatunu ise ei oskagi öelda, kellega ja kui kaua kriitilisel perioodil kokku sai puututud.

"Rakendus on olnud abiks näiteks suurematel üritustel viibinud inimeste teavitamisel," kirjeldas terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialisti Kerstin-Gertrud Kärblane. Siinkohal pidas ta vajalikuks lugejaile rõhutada, et koroonaviirusesse nakatudes tuleb kindlasti end ka HOIAs haigeks märkida - sedasi saab rakendus oma eesmärki täitma hakata.

Millised on aga numbrid, millest rääkida saab?

Hetkel on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti jälgimisel Kärblase sõnutsi üle 24 500 inimese ning jälgitavate arv on kasvamas. Mis puutub aga rakendusse - Kärblane sõnas, et läbi HOIA on end haigeks märgitud 624 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 372. Lisaks saab välja käia ka allalaadimiste täpse arvu: Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on 21.11 seisuga HOIA rakendust alla laaditud tervelt 204 528 korda. Sealt kaugemale aga täpsemate päringutega minna ei annagi.