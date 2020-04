Terviseameti regioonijuht Ester Öpik: normidest ja reeglitest peaksid ühiselamu asunikud ise kinni pidama

Viirusepuhang sai alguse umbes nädala eest peetud peolt, kus oli kohal neliteist inimest, nendest mitmel haigustunnused.

Terviseameti põhja regiooni juht Ester Öpik kommenteerib, et ühiselamuid kindlasti sulgema ei saa hakata. "Eks inimesed elavad erinevates kohtades, ka kortermajades ja sotsiaalmajades," ütleb ta. Mure ei olnud mitte selles, et inimesed seal elasid, vaid et nad said hulganisti üksteisega kokku. "Veel enam, kui inimesed on haigustunnustega," lisab Öpik.

Normidest ja reeglitest peaksid maja elanikud ise kinni pidama. Seejuures tuleks majahaldajatel aga rohkem tähelepanu pöörata kõiksugustel trepikodadega ja ühiskasutatavate alade hügieenile ja koristamisele.

"Tahaks loota, et ühiselamu inimesed samamoodi on kursis nende reeglitega, milles oleme kokku leppinud. Täna ühe näitel võime öelda, et kindlasti ei ole liiast üle korrata erinevaid reegleid," lisab Öpik Tartus toimunud intsidendi kohta.

