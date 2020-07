Terviseameti peadirektori kohusetäitjaks saab Mari-Anne Härma

„Mari-Anne Härma on koroonaviiruse kriisi algusest osalenud Terviseameti kriisistaabi töös, omab head ülevaadet ameti eesmärkidest ja tegemistest ning on hästi kursis kogu tervishoiusüsteemiga,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

„Lisaks on Härmal tugev erialane taust ja vajalikud ekspertteadmised tervishoiu valdkonnast. Soovin talle jõudu ja jaksu selle vastutusrikka rolli täitmisel sel kriitilisel ajal, mil koroonaviiruse levik Eestis on küll suveperioodiks pidurdunud, kuid peame jätkama tööd uute nakatunute tuvastamisel ja tegema ettevalmistusi uueks võimalikuks laineks.“

„Viiruse leviku statistikat vaadates on meil praegu rahulik periood, kuid Terviseamet hoiab siiski tähelepanelikult nii siseriiklikel kui ka välismaistel epidemioloogilistel arengutel silma peal,“ ütles Mari-Anne Härma.

„Pean oluliseks, et kriisist väsinud kolleegid saaksid suvel korralikult puhata ja taastuda – seda praegune olukord ka võimaldab. Samal ajal valmistume koostöös ministeeriumi ja teiste asutustega ette selleks, kui koroonaviirus peaks hakkama laialdasemalt levima nüüd, kui paljudes riikides piiranguid leevendatakse.“

Mari-Anne Härma õppis Tallinna Tehnikaülikoolis geenitehnoloogiat ja omandas Tartu Ülikooli Tehnoloogia instituudis magistrikraadi samal eriala. Ta on praegu omandamas doktorikraadi Helsingi Ülikoolis biomeditsiini erialal. Härma asus oma praegusele ametikohale Terviseametis jaanuaris 2020. Aastatel 2016–2019 töötas Härma Helsingi Ülikoolis doktorandina ja enne seda kaks aastat ettevõttes PSI CRO OÜ. Muu hulgas on Mari-Anne Härma Euroopa Allergia- ja Kliinilise Immunoloogia Akadeemia liige, Soome Diabeediuuringute Seltsi liige, ajakirja Clinical and Translational Allergy retsensent ja Euroopa Diabeedi Uuringute Assotsiatsiooni liige.

Terviseameti uue peadirektori konkursi viib läbi Riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Mari-Anne Härma on määratud täitma peadirektori ülesandeid kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni.