Terviseameti nädalainfo: COVID-19 leviku tempo jätkab aeglustumist

Viimase 14 päeva jooksul (17.-30.06.) tuvastati 15 haigestunut. Nendest said nakkuse tööl 2 (13,3% juhtudest), perekonna ringis 3 (20,0%), välismaal üks (6,7%). Nakatumiskoht jäi teadmata 9 juhul (60,0%). Haigusjuhte registreeriti neljas maakonnas - Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartumaal ja Valgamaal.

Seisuga 30.06.2020 on tervenenud 1393 isikut (70,0% üldarvust). Positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva 436 isikul.

Seisuga 30.06.2020 on registreeritud 1989 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu, haigestumus 100 000 el. kohta on 150,1. 14-päevane kumulatiivhaigestumus 100 000 el. kohta on 1,1.

Vaata täpsemat statistikat!

Alates tänasest terviseamet enam igapäevaselt koroonastatistika ülevaateid andma ei hakka. Juulist alates hakkab amet koos pikema epidemioloogilise olukorra hinnanguga väljastama kolmapäeviti.

Kui aga haigestunuid on ööpäevas viis või rohkem, siis jätkuvad ka igapäevased teavitused. Samuti jätkub ööpäevaste andmete uuendamine terviseameti koduleheküljel iga päev kell 10.30.

Selle kohaselt ei ole möödunud ööpäeva jooksul uusi teste tuvastatud, samuti pole uusi surmajuhtumeid. Teste tehti ööpäeva jooksul 658.