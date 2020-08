Terviseameti lõuna regiooni juht: sellist tõusu me ei osanud ette näha, igal nädalavahetusel on just Tartu ööelust alguse saanud uus nakkuskolle

Tema sõnul on keeruline prognoosida, mis saab edasi.

"Alati on keeruline selliseid ennustusi ja prognoose anda. Me ei planeerinud ju sellist olukorda ka nüüd. Me küll leidsime, et võib tekkida trend tõusvas joones, arvestades toimuvaid üritusi, aga me ei prognoosinud sellist tõusu nagu praegu hetkel on," tunnistas Luht. "Me loodame, et inimesed said aru, et on tekkinud suur probleem, sest meil on igal nädalavahetusel olnud uus nakkuskolle: 18. juulil Vabankis, 24. juunil Naiivis ja 31. juulil Shootersis."

"Kui me nüüd käisime eile linna peal, siis me nägime, et inimesed või kasvõi mingi hulk neist, on saanud aru, et nad ei kogune enam nii palju. See on väga tore, et tartlased on end kokku võtnud ja käituvad teistmoodi."

Luhti sõnul teeb riik teeb hetkel kõik mis suudab, et haigust kontrolli all hoida.

"Aga me ei jõua iga inimese juurde ametniku panna. Siin on igal Tartu inimesel oma vastutustunne, millele me rõhume: see et hoida distantsi, on nii lihtne. Väikese kraapiva kurguvaluga jääge pigem koju. Ärge minge sõpradega välja. Ärge mõelge, et see kriipiv kurguvalu läheb teil teejoomisega üle, vaid võtke aeg maha ja ravige korraks see kurguvalu ära ja siis saab küll sõpradega taas kohtuda," soovitas ta.