Terviseameti juht Mari-Anne Härma tänasest koroonastatistikast: järgmised nädalad on kriitilised

"Arusaadavalt mõjusid tänased positiivsete testide numbrid ehmatavalt," tõdes Terviseameti juht Mari-Anne Härma.

Kõige rohkem uusi nakatunuid lisandus täna Tallinna ja Ida-Virumaale. "Tallinna puhul on viimastel päevadel järsult kasvanud nakatunute ja lähikontaktsete hulk kahes koolis aset leidnud nakatumiste tõttu, sealt on tänahommikuse seisuga pärit ka ligi pooled uued positiivsetest juhtudest," ütles Härma. Ta lisas, et see arv võib veel tõusta.

Ida-Virumaal olid uued nakkusjuhtumid peamiselt seotud kolme varasema koldega.

Ööpäevaga tehti rekordiline arv teste

Ööpäevaga tehti Eestis rekordilised 3 197 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi.

Härma selgitaski, et Eesti on maailmas testimise arvult üks juhtivaid riike, mistõttu on ka meie statistiline haigestumus 100 000 elaniku kohta kõrgem riikidest, kus nii palju ei testita.

"Positiivse asjaoluna saab esile tõsta tõsiasja, et positiivsete testide osakaal testide koguarvust on meil langustrendis," ütles Härma. "Seega ei ole Eestis sellist varjatud levikut, mille selgitamine testimise taha jääks".

Järgmised kolm nädalat on Terviseameti sõnul siiski kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks ning pere- ja eraüritused soovitatakse edasi lükata.

"Soovitatav on üritused lükata 3-4 nädalat edasi ja seejärel uuesti olukord üle hinnata," ütles Härma. "Kui üritus on täiesti vältimatu, tasub seda teha võimalikult väikeses seltskonnas, järgides kõiki terviseameti välja antud turva-ja ohutusnõudeid." Ta lisas, et vajadusel saavad inimesed konsulteerida mõne terviseameti spetsialistiga.

Härma tuletas ka meelde, et üks olulisemaid tööriistu viiruse leviku piiramisel on HOIA rakendus. "Mida rohkem seda alla laetakse, seda paremini see ka toimib," ütles ta.

Tänasest statistikast loe lähemalt siit.