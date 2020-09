Terviseameti Ida regiooni juhataja: osad koroonahaiged tunnistavad hiljem, et nad ignoreerisid sümptomeid

Viimase ööpäevaga lisandus Ida-Virumaale 30 uut juhtumit. Kokku on Ida regioonis neli aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud kuus inimest, Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest. Tutvuskonna koldes on tänahommikuse seisuga 29 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on 11 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 680 inimest, kellest on haigestunud 145.

Umbes sama palju inimesi oli jälgimisel kuu hakul, ent siis olid kolded teised. Need on praeguseks heas mõttes hääbunud, aga asendunud uutega. Muusikus nendib, et värskete nakatunute lähikontaktsete kaardistamine käib ja ilmselt võib jälgitavate arv olla peagi märgatavalt suurem. Ratsionaalselt olukorda hinnates pole pääsu ka sellest, et nakatunute arv lähipäevil tunduvalt kasvab.

Paljuski on nakatumiste kasv seotud ka koolidega, mis viiruse levikuks hea taimelava. Mitmetes koolides on mõned klassid seetõttu ka distantsõppele suunatud.

Mis on põhimureks, et kolded aina kasvavad? Kas ei järgita eneseisolatsiooni nõudeid? Marje Muusikus sõnab, et nad on täheldanud, et tekkis näiteks tuttavate ja pereliikmete kolle. Isikuandmetele viidates ei lähe ta selle tausta osas liiga spetsiifiliseks, ent selgitab, et erinevatest peredest inimesed lävisid palju ja nii kandus see laiali ja eri kohtadesse Ida-Virumaal. Nakatunute kaudu jõudis see omakorda mitmesse kooli, lasteaeda ja ametiasutusse.

Eksiarvamus: mis see väike köha ikka teeb

Osa inimesi ei pea sümptomeid selgeks signaaliks, et peaks koju jääma. "Suvel autos konditsioneeri kasutades kergem köhatus võibki olla kergem köhatus, ei pea nii suurt tähelepanu pöörama, aga sügishooajal on köha ikkagi probleemiks. Inimesed on sümptomitega käinud edasi tööl või koolis," lausub Muusikus.

Ta viitab, et kui terviseameti töötajad on nakatunutega ühendust võtnud, siis paljudel juhtudel tunnistavad koroonahaiged, et teatud tunnused olid. "Ei oskagi öelda, kuidas ei tajuta ega tunnetata, et peaks koju jääma. Hiljem tunnistatakse terviseameti inspektoritele avameelselt, et oli sümptomeid." Ta rõhutab üle, et osadel juhtudel palavik ei tõusegi, küll aga on märgiks kurgu kähedus ja muidugi köha. "Näiteks, kui on kümneliikmeline sünnipäev, piisab vaid sellest, et üks on haige ja samas ruumis. Ideaalsed tingimused, et võimaldada teiste nakatumist."