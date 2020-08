Terviseameti Ida regiooni juhataja optimistlikult: nakatumiste arv on kerges languses ja varjatud koldeid pole

Kokku jälgib terviseameti Ida regioon enam kui 500 inimest, kellest 72 on haigestunud. Muusikus toob välja ka positiivseid aspekte. "Hetkel ei paista, et oleks varjatud koldeid. Pole seda, et haigestunud ei oska öelda, kust võisid saada."

Ta sõnab ka, et numbrid on kerges languses - eile lisandus Ida-Virumaal ametlikku statistikasse üheksa uut juhtumit, täna seitse. Võrdluseks võib märkida, et möödunud neljapäeval lisandus koguni 12 juhtumit.

Mis puudutab enam kui 500 inimest, keda jälgitakse, räägib muusikus, et ring on üpris lai. Tihtipeale on jälgimise all ka nn teine ring ehk lähikontaktsete lähikontaktsed. Koldeid on kokku kolm: Estonia kaevandus, Jõhvi Kelder ja Ojamaa kaevandus. Lisaks on mõned juhtumid välismaalt sisse toodud.

22. augustist keelas PPA koroonaviiruse leviku peatamiseks öise alkoholimüügi Ida-Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes (kell 23-06). Kas sellest piirangust piisab või oleks käsulaudu juurde vaja? Muusikus selgitab, et neil on väga palju ettevaatusabinõusid ja paljud on asutusepõhised. "Kui näiteks asutuses vaid üks inimene koroonapositiivne ja lähikontaktsed kodus, siis ülejäänud kollektiiv töötab praegu maskidega." Ühe hooldekodu puhul diagnoositi töötajal koroonaviirus. Tema kolleegide ja hoolealuste testid olid negatiivsed, ent igaks juhuks kannavad töötajad nüüd täisvarustust (respiraatorid, kindad jms).

Lisaks teatas maanteeamet täna, et bussijuhtide tervise kaitsmiseks sisenevad reisijad nüüd Ida-Virumaa avalikel maakonnaliinidel bussi keskmisest või tagumisest uksest, kui bussil on rohkem uksi kui üks. Sõidukijuhtide kaitseks luuakse bussi sanitaartsoon esiuksest kuni esimese istmereani, kuhu reisijaid ei lubata. Seetõttu ei pea bussides, kus on rohkem kui üks uks, valideerima ka sõiduõigust.

Kas võib ehk öeldagi, et praegu on selle Ida-Viru puhangu kõrgpunkt möödas? "Päris kindlalt on veel vara öelda. Tahaks muidugi, et kõrgpunkt möödas, aga vaatame veel - nädala pärast on võimalik hinnata," märgib Muusikus.

Olukorda haldab erikomisjon