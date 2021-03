Terviseameti hädaolukorra staabi juht: koroonaosakonnad täituvad hirmuäratava kiirusega, puudus on nii arstidest, õdedest kui hooldajatest

Tänahommikusest terviseameti teatest selgus, et haiglaravil viibivaid koroonapatsiente on juba 693 - rohkem, kui kunagi varem. Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets andis Delfile ülevaate, missugustes tingimustes Eesti meditsiinisüsteem praegu rabama peab.

Kui haiglaravil on napilt alla 700 koroonahaige patsiendi, siis neist intensiivravil on 67 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 46. "Voodikohtasid teenindamaks covid-19 haigeid, on hetkeseisuga 977, millest 93 on III astme intensiivravi voodikohtasid," selgitas Vaiknemets.

Haiglad, eriti Ida-Virumaa ja Tallinna piirkonnas, töötavad piiri peal. "Koroonaosakonnad täituvad hirmuäratava kiirusega kuid see oli nakkusfooni pealt võimalik prognoosida ja seda me ka tegime valmistudes selleks ette luues juurde uusi voodikohtasid. Viimase 2 nädalaga on haiglaravi vajajate arv tõusnud märkimisväärselt," lisas ta.

Inimesi pole