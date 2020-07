Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai lahkub ametist

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp kinnitas, et Kadai lahkub ametist. Tema viimane tööpäev on 5. juuli.

Miks Kadai ameti maha paneb, ei ole selgunud. Teda pole Delfil õnnestunud tabada.

Uudis on täiendamisel.

18. juunil teatas terviseameti peadirektor Merike Jürilo kolleegidele, et lahkub sotsiaalminister Tanel Kiige soovil ametist.

"Praeguseks on kujunenud olukord, et vaatamata kõigele sellele, mida me saavutanud oleme, on minister ja kantsler soovinud minu lahkumist. Olen neile tänulik senise usalduse ja koostöö eest, kuid see on ootamatult otsa saanud," teatas Jürilo kirjas oma kolleegidele.

Ta märkis, et on oma tööd teinud pühendunult ja püüdnud igakülgselt panustada tervisevaldkonna arengusse.