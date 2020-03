Terviseamet võttis sadamast maha koroonaviiruse tuvastamiseks mõeldud termokaamerad

PPA Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Ivo Utsar selgitas, et termokaamerate eemaldamine on seotud piirikontrolli taastamisega sisepiiril ning sellega, et viiruse leviku peatamiseks keskendutakse nakkuse siseriikliku leviku tõkestamisele.

„Alates 17. märtsist võivad riiki siseneda ainult Eesti kodanikud ning Eesti elamisloa või elamisõigusega välismaalased ning neil on kohustus püsida 14 päeva kodus. Praegu küsib politseinik piirikontrolli käigus reisijalt ka võimalike haigussümptomite kohta ning saab vajadusel mõõta kehatemperatuuri. Samuti jagame piiripunktis terviseameti infovoldikuid koroonaviiruse kohta. Seega ei täida termokaamerad enam seda eesmärki, mis algselt reisijate monitoorimisel oli, ning seadmed eemaldati PPA ja terviseameti ühisel otsusel,” ütles Utsar. „Terviseamet suunas ressursi sinna, kus abikäsi enim vaja ehk haiglatesse ning politsei piirikontrolli.”

Lennujaam paigaldas endale püsivad termokaamerad, mistap sinna jäävad need alles ka tuleviku tarbeks.

Delfi on varem kirjutanud, et 5. märtsil kasutusele võetud kaameratega on olnud probleeme, näiteks mõõdeti inimeste kehatemperatuuriks 27 kraadi. Kui kaamerad olid töötanud nädal aega, polnud kümnete tuhandete reisijate seast tuvastatud ühtegi, kel oleks palavik. “See pole statistiliselt võimalik,” ütles Delfile 26 aastat termokaameratega tegelenud ekspert Peter Šaraškin.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!