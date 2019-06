Terviseamet Viktor Vassiljevi abikaasa tegevuses huvide konflikti ei näe

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on ettevõtlusega tegelemine riigiametnikule lubatud juhul, kui see ei lähe vastuollu teenistusülesannetega ja ta on oma tegevusest tööandjat korrektselt teavitanud.

„Jelena Tomasova kui peadirektori asetäitja vastutusvaldkonda kuuluvad nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis ning kemikaaliohutus. Tegevuslubade väljastamine ja tervishoiuteenuse osutajate üle järelevalve tegemine tema pädevusse ei kuulu,“ ütles Jürilo, kelle sõnul saabki õendusabi- ja koolitervishoiuteenust pakkuva TNP Konsultatsioonid OÜ omaniku huvide konflikt tekkida just tegevuslubade ja tervishoiuteenuste järelevalve osas.

„Terviseamet võtab huvide konflikti tekkimise võimalust väga tõsiselt ning kõik meie teenistujad on kohustatud enda kõrvaltegevustest teada andma. Jelena Tomasova on seda ka teinud. Juhul, kui teenistuja kõrvaltegevus peaks mingil hetkel hakkama segama tema põhitööd, tuleb tal ettevõtja rollist loobuda.“

Tänane Eesti Ekspress kirjutab sellest, kuidas Keskerakonda kuuluva riigikogu liikme Viktor Vassiljevi ja tema naise, terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Jelena Tomasova firma TNP Konsultatsioonid on sel aastal võitnud kaks haigekassa hanget statsionaarse õendusabi ja koduõenduse valdkonnas. Viktor Vassiljev ise kuulus 2011–2017 haigekassa nõukokku. Terviseamet, mille peadirektori asetäitja on Tomasova, vastutab aga koduõenduse valdkonnas tegevuslubade väljastamise ja järelevalve eest, seda ka firma TNP Konsultatsioonid puhul.