Terviseamet uurib, kas koroonakoldeks muutunud Tallinna Männi lasteaias levis viirus lapselt täiskasvanule või vastupidi

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp kommenteerib, et epidemioloogid veel uurivad, kas Mustamäel Vilde teel asuvas lasteaias toimus nakatumine lapselt täiskasvanule või vastupidi.

"Lasteaia kaks rühma, mis nakatunutega kokku puutusid, on koju saadetud," lisab Kingsepp. Lapsevanemaid on teavitatud ja need, kes on koju saadetud, on terviseameti jälgimise all.

Tallinna haridusameti juht Andres Pajula sõnul kaaluti esialgu ka kolmanda rühma koju saatmist, kuid terviseameti seisukoht oli, et pole vaja. Ülejäänud lasteaed tegutseb edasi, seda enam, et maja on eri plokkidesse jaotatud ja kõigi vahel päris pidevat kokkupuudet ei ole.

Kui Tallinna koolidele on linn saatnud soovitusi osaliselt distantsõpet läbi viia, siis lasteaedade puhul jälgitakse olukorda ja käitutakse vastavalt tervisekaitsejuhenditele.

"Tuleb käituda nii, nagu kriisiplaanis ette nähtud," ütleb Pajula, et ehmatusteks põhjust pole.

