Terviseamet: uue viiruse leviku valguses tuleks oma reisiplaanid üle vaadata

Hetkel on uut tüüpi koroonaviiruse üksikjuhtumeid avastatud Jaapanis, Hong Kongis, Macaus, Lõuna-Koreas, Singapuris, Vietnamis, Nepalis, Malaisias, Prantsusmaal, Ühendriikides ja Austraalias. Enamus juhtumite puhul on haigestunu eelnevalt viibinud Hiinas. Haiguse levik inimeselt–inimesele on leidnud kinnitust, Euroopa riikidel soovitatakse haiguse edasise leviku tõkestamiseks võtta kasutusele kõik vajalikud nakkushaiguste ennetusmeetmed.

Nakkus sai alguse Wuhan linnas elusloomade ja mereandide turult. Haigestunutel tekkis palavik, hingeldus ja kopsupõletik.

Koroonaviirused avastati eelmise sajandi 60ndatel aastatel, viirused suudavad nakatada nii inimesi kui ka erinevaid loomi ja linde. Viirused tungivad organismi hingamisteede ja seedetrakti limaskesta rakkudesse, levides nii õhu teel piisknakkusena kui fekaaloraalselt. Tuntud koroonaviirused nagu beetakoroonaviirus HCoV-OC43 ja HCoV-HKU1 ja alphakoroonoviirus HCoV-229E põhjustavad nii ülemiste hingamisteede viirusnakkustele omaseid sümptomeid kui ka tõsiseid kopsuvaevusi, ohustades eelkõige vanureid ja väikelapsi.