Terviseamet tunnustab arst Jolleri vaktsineerimisalast teavitustööd ning pidas kirja sõbralikuks meeldetuletuseks

Lisaks tõi Joller postituses välja, et terviseameti töötaja ähvardas tema perearstikeskust inimesi nimistusse juurde võtma, kuigi väidetavalt on nimistu täis. Terviseamet selgitas, et ametnik helistas ühe teise arsti asjus, kelle nimistus on paarsada kohta veel vabad ning ametnik ei soovinud kedagi ähvardada.

"Selleks, et saada aru, mis siis tegelikult juhtus, suhtleb terviseamet nii meie poole pöördunud inimesega kui vastava perearsti praksisega. Seejärel on võimalik anda selgitused ja juhised inimesele ning ühtlasi annab see võimaluse perearsti praksisel hinnata oma tegevust," selgitas Jürilo.

Terviseamet Jürilo väitel inimesi ei tarumeeri, nende poole pöörduvad inimesed murega, et aru saada, miks nendega just sellisel moel käituti. "Meil kõigil, kes me oleme avaliku teenuse pakkujad ja teeme seda maksumaksja raha eest (ka perearstid kuuluvad sellesse kategooriasse), lasub kohustus nii selgitada kui kuulata – me peame alati olema inimeste jaoks olemas. Iga juhtum on unikaalne ja väärib hoolivat kaasamõtlemist."