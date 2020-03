Terviseamet tõstis riskihinnangut: haiget last pole hea mõte viia vanavanemate juurde. Nemad võivad seda haigust väga raskelt põdeda

Terviseameti pressibriif

Kuudlavasti Kristiine gümnaasiumi lapsed käivad endiselt huviringides. Kuidas karantiininõudeid peab täitma?Kadai: selle haiguse edasi arenedes me ei saa kõiki inimesi koju jätta, meie ühiskond kukub kokku, kui kõik on kodus ja ei käi tööl, koolis jne. Siin tuleb jooksvalt vaadata otsuseid. Laste puhul on maailmapraktika näidanud, et lapsed küll haigestuvad, aga nende puhul on haigus üsna leebe. Kõige nakkavamad on inimesed, kellel on tugevad tundemärgid, köha jne.

Kui Saaremaast kujuneb haiguse levimise keskus, siis kas tuleks Saaremaa isoleerida?Kadai: See poleks tark otsus. Ühiskonnaelu peab jätkuma, elutähtsad teenused peavad jätkuma. ET see kõik jätkuks peavad inimesed tööl käima. Me ei saa jätta oma inimesi sinna saatuse hooleks. Selle haiguse puhul - kui me tahame selle haiguse raskeid juhtumeid ära hoida, sisi tuleb keskenduda riskirühmadele nii inimese kui riigi tasandil. See pole hea mõte, kui teie laps jääb haigeks, et te viite ta vanaema ja vanaisa juurde. Nemad võivad seda haigust väga raskelt põdeda. Tuleb olla tähelepanelik nende hügieeninõuete osas ja teisi inimesi tohi nakatada.

Kas kruiisihooaja edasilükkamine 1. maini on piisav?Kadai: Tegelikult keegi ei tea, kuidas selle viirusega asi edasi läheb. Muud koroonaviirused levivad hooajaliselt. Need hüpoteesid on olemas, et soojemate ilmade saabumisega see viiruse levimine peatub.

Saaremaa puhul oli eilse seisuga see info, et põhiliselt olid lähikontaktsed nende inimeste lähedased ja kaardistasime nende inimeste teekonna, et kelelga nad kokku puutusid. Eilse sisuga oli üle 200 inimese jälgimisel.

Itaalia on meile väga selge õppetund ja vaadates andmeid, kus tulevad rasked juhtumid ja surmajuhtumid, siis see on väga kõrges vanuses. Me oleme võtnud suuna sinna, et haiglad on peatanud külastused ja teinud ettepanekud, kuidas haiglatöötajad ei tooks haigust sisse. Peab olema range külastuspiirang. Vanemaealised on ohustatud ja need kroonilised haiged, kes täna juba väga palju haiglaravil. Valdavalt on elanikkonna puhul kerge haigusega.

Kadai: See on hüpotees, et kes keda nakatas Saaremaal. Vaadates fakte, siis näeme, et need inimesed pole riskipiirkondades käinud, aga seal olid külalised, kes sealt olid pärit, siis me saame sellise hüpoteesi luua. Me ei saa seda praegu kuidagi teada ja küsida, kas neil inimestel olid enne sümptomid või mitte. Me tõstsime ka meie riskitaset, et meie hinnangul piiratud haiguskollete ja -puhangute tõenäosus on kõrge.

'On kuuldused, et Saaremaal on peagi tulemas teateid veel 12 nakatunust?Kadai: jah, proove on palju võetud, aga minu info kohaselt ei ole meie labor nende proovidega valmis saanud.

Kas praegu on öelda nakkuskahtluste arv?Kadai: meil on eilse seisuga üle 250 inimese jälgimise all. See hulk muidugi iga korraga kasvab.

Kas tänasel hetkel peaks tegelema juba haiglate ettevalmistamisega raskemate haigete raviks?Kadai: Sellega ei peaks mitte praegu tegelema, vaid sellega on tegeletud juba rohkem kui kuu aega. Raviasutused on oma plaanides sellise sündmuse ette näinud ja jagame omavahel parimaid praktikaid.

Kas testimisvõimekust on vaja tõsta? Meil on olnud kuulda juhtumitest, kus testimisest on keeldutud. Kadai: Testimise eesmärk on, et saada teada, kas on nakatunud ja kes on tema lähedased kontaktsed. Massilist testimist ei tee ükski riik ja riigid muudavad oma suhtumist vastavalt sellele, kuidas haigus on levinud. Massiline testimine pole eesmärk omaette. Testimist tehakse haiglas selleks, kas nakkushaiget tuleb käsitleda isoleerituna ja mitte lasta nakkusel haigla sees levida.

Kui Saaremaal haigestunute hulk kasvab, mis see siis tähendab? Kas Saaremaale saadetakse laborivõimekus?Kadai: praegu saame hästi hakkama. Sel ajal, kui me ootame inimeste labori analüüse, käsitletakse inimest kui võimalikku nakkushaiget ja see tema ravi ei muuda.

mis saab Kirkorovi kontserdist?Kadai: meie soovitus on edasi lükata kõik rahvusvahelised suurüritused ja lükata need aasta teise poolde. Arvestades erinevaid piiranguid, siis juba nende külaliste saabumine on äärmiselt keerukas. Sõltumata sellest, kas nakkushaigus on riigis laialt levinud või mitte, siis on erinevad sisenemis- ja väljumispiirangud riikidele.

mis seis on Saaremaal ja Võrus? Kui palju on nakkuskahtlusi?Kadai: Võru on väga värske juhtum. Saaremaa samuti. Uuring veel käib, lähikontaktsed on teavitatud, aga meie hüpotees ons ee, et kuna need inimesed pole riskipiirkonnas viibinud, siis nad said nakkuse kohapeal ja tõenäoliselt võrkpallimängul. Võruga alles tegelema.

