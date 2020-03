Terviseamet täpsustab: perearsti saatekirjaga pääseb koroonatestile igaüks, vanusest sõltumata

Perearstid on öelnud, et testimise aluseks on sümptomid ja ka osadel puhkudel näiteks vanus 80. eluaastat. Kas see ongi nii, et näiteks 75-aastast ei saadeta testima?

Terviseameti esindaja vastas sellele küsimusele nii: "See number seal on kummaline. Selle otsuse teeb perearst, kui kriteeriumid paigas, saavad loomulikult ka nooremad ennast testida."

Meenutame, et Eesti Perearstide Selts sai eile riigilt juhised, mis näevad ette, et päris kindlasti ei pääse sel viisil end testima inimesed, kellel ei ole haigussümptomeid. Ei aita ka see, kui neil on olnud kontakt diagnoositud koroonahaigetega.

COVID-19 test Haigekassa kulul ja perearsti saatekirjaga on näidustatud ainult siis, kui on täidetud vähemalt kaks tingimust:

ESITEKS: inimene peab olema ägedalt haigestunu iseloomulike sümptomitega ja nendeks on palavik, kuiv köha ja hingamisraskused.

Kuid ainuüksi sümptomitest ei piisa.

TEISEKS peab see inimene samal ajal kuuluma vähemalt ühte gruppi 5 järgnevast:

Vanus üle 80 eluaasta

Tõsine krooniline haigus ükskõik mis vanuses

Hooldekodude elanikud ja töötajad

Haiglas olevad või sinna viidavad patsiendid

Tervishoiuasutuste ja kiirabi töötajad (ka hooldajad, apteegipersonal) ning elutähtsate teenuste osutajad (politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, kaitseliit, kaitsevägi, maksu- ja tolliamet) - need asutused saavad oma töötajaid ise testimisele suunata ja perearsti kaudu see käima ei pea

Kordame üle: täidetud peab olema korraga kaks kriteeriumi - sümptomid ja lisakriteerium.

Kust on tekkinud täna terve ennelõuna inimesi segadusse ajanud infomüra, on esialgu selgusetu.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!