Terviseamet täpsustab: perearsti saatekirjaga pääseb koroonatestile igaüks, vanusest sõltumata

Perearstid on öelnud, et testimise aluseks on sümptomid ja ka osadel puhkudel näiteks vanus 80. eluaastat. Kas see ongi nii, et näiteks 75-aastast ei saadeta testima?

Terviseameti esindaja vastas sellele küsimusele nii: "See number seal on kummaline. Selle otsuse teeb perearst, kui kriteeriumid paigas, saavad loomulikult ka nooremad ennast testida."

Meenutame, et Eesti Perearstide Selts sai eile riigilt juhised, mis näevad ette, et päris kindlasti ei pääse sel viisil end testima inimesed, kellel ei ole haigussümptomeid. Ei aita ka see, kui neil on olnud kontakt diagnoositud koroonahaigetega.

COVID-19 test Haigekassa kulul ja perearsti saatekirjaga on näidustatud ainult siis, kui on täidetud vähemalt kaks tingimust:

ESITEKS: inimene peab olema ägedalt haigestunu iseloomulike sümptomitega ja nendeks on palavik, kuiv köha ja hingamisraskused.

Kuid ainuüksi sümptomitest ei piisa.

TEISEKS peab see inimene samal ajal kuuluma vähemalt ühte gruppi 5 järgnevast:

Vanus üle 80 eluaasta

Tõsine krooniline haigus ükskõik mis vanuses

Hooldekodude elanikud ja töötajad

Haiglas olevad või sinna viidavad patsiendid

Tervishoiuasutuste ja kiirabi töötajad (ka hooldajad, apteegipersonal) ning elutähtsate teenuste osutajad (politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, kaitseliit, kaitsevägi, maksu- ja tolliamet) - need asutused saavad oma töötajaid ise testimisele suunata ja perearsti kaudu see käima ei pea



Kordame üle: täidetud peab olema korraga kaks kriteeriumi - sümptomid ja lisakriteerium.

"Kui kriteeriumid paigas, saavad loomulikult ka nooremad ennast testida," kostis tänasel valitsuse pressikonverentsil.