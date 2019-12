Terviseamet: tänavu on Eestis listeeriasse nakatunud 20 inimest, ükski juhtudest pole seotud M.V.Wooliga

Kolm inimest on sama tüvega bakteri tõttu surnud. See ei ole M.V.Woolist leitud listeeriabakteri tüvi. Ükski sel aastal toimunud haigestumine pole seotud M.V.Woolist leitud bakteritüvega ST 1247.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Jelena Tomasova ütles, et sel aastal inimesi nakatanud listeeriabakter tüvega ST 87 levib toidu kaudu.

"Läbi millise toidu, see on praegu tuvastamisel. Meil on juba mõned andmed, mis on tulnud EFSAst ehk Euroopa Toiduohutuse Agentuurist, aga praegu me seda veel ei avalda," lausus Tomasova.

Jelena Tomaseva selgitas, et listeeriabakteriga nakatunud toiduaine leidmine on raske ja protsess on pikaajaline. Järeldusi, kas haigestumine ja tarbitud toit on omavahel seotud saab tema sõnul teha tänu täisgenoomi sekveneerimisele. Listeeria peiteaeg ulatub kolmest 70 päevani.

