Terviseamet: tänases olukorras tuleb tõsiselt mõelda Halloweeni tähistamise ohutusele

Tervisameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on kolmest tähtpäevast ilmselt ohutuim täna tähistatav halloween, sest erinevalt mardi- ja kadripäevast ei kutsuta selle käigus uksele uksele käivaid lapsi tuppa.

„Oluline on siinkohal rõhutada, et halloweeni jooksmise puhul tuleb hoida nii distantsi kui hoida kontaktid lühiajalisena,“ ütles Lanno, kelle sõnade kohaselt ei tohi ka kergete haigusnähtudega lapsed väljas ringi liikuda.

„Samuti ei tohi ust avada ei koroonaviirusesse nakatunud, nende lähikontaktsed ega ka inimesed, kellel on kas haigusnähud või kes ootavad koroonaviiruse testi tulemust. „Meist endist sõltub see, millise tunde ja epidemioloogilise olukorraga me jõuludele ja 2021. aastale vastu läheme“.

Halloweeni puhul on mõnevõrra suurem oht nakatuda just lastel, sest nende kätte antakse erinevates kodudes olnud maiustusi. „Kuigi koroonaviirusesse nakatutakse siiski peamiselt lähikontakti teel, pole täielikult välistatud ka nakkuse saamine pindadelt. Seega on laste nakatumise oht maiustusi vastu võttes mõnevõrra suurem,“ ütles Lanno.

Omaette murekohaks peab terviseamet halloweeni tähistamisega seonduvaid pidustusi, sest SARS-CoV2 on siiani suutnud Eestis tekitada mitmeid pidutsemisega seonduvaid koldeid. „Peole ei tohi minna halva enesetundega. Kui inimene on väsinud, peab ta end kodus välja puhkama, sest ka väsimus võib olla viide nakatumisele,“ ütles Lanno.

Novembris tähistatava mardipäeva ja kadripäeva suhtes soovitab terviseamet lähtuda epidemioloogiliselt olukorrast. „Ka täna on selge, et neid rahvatraditsioone tuleb sel aastal austada mõnevõrra teistmoodi,“ ütles Lanno, kelle sõnul võiks traditsioone tähistada tutvusringkonnas. „Kui on väga suur soov end mardiks või kadriks riietada ja kedagi külastada, võiks seda teha kokkuleppel nendega, kellega igapäevaselt kokku puututakse.“

Halloweeni ehk kõigi pühakute ööd tähistatakse 31. oktoobril, mardipäeva 10. novembril ja kadripäeva 25.novembril.