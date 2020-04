Terviseamet tahab Hiiumaal kehtestada täiendavad liikumispiirangud

"See ettepanek on terviseameti poolt sotsiaalministrile tehtud ja selle põhjendus on ennekõike see, et peame arvestama Hiiumaa elanike vanuselist struktuuri, seal on palju vanemaealisi inimesi, nad on ohustatud sellest nakkusest," sõnas ta ERRile antud intervjuus.

Ta lisas, et teisalt peame arvestama Hiiumaa haigla kohalikku võimekust raskete patsientidega toime tulla, see on äärmiselt piiratud, raskemad patsiendid tuleks tuua kõik mandrile, see on teatud transpordiküsimustega seotud.

Küsimuse peale, millistes piirkondades ta näeb veel vajadust lisapiirangute järgi, kostis Kadai: "Siin tuleb mõtestada enda jaoks, mida me tahame saavutada. Eestis me peame hoidma viiruse leviku kontrolli all, tõenäoliselt me ei suuda viirust välja suretada või viiruse levikut täiesti lõpetada. Siin on jälle see kaalutlemiskoht – me võime veel rangemaid piiranguid kehtestada, aga see ei ole lõplik lahendus."

Ta lisas ka, et see ja järgmine nädal on ekspertide hinnangul tinglikult võttes tõekoht, kus me saame aru, mis selle haigusega väga suure tõenäosusega edasi juhtub.

