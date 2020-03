Terviseamet saatis sadadele tuhandetele eestlastele hoiatava kirja koroonaviiruse kohta

Ilmselt üllatusid täna päris paljud inimesed, kui nägid oma era e-mailis kirja terviseametilt. "Hea Eesti inimene! Edastame terviseameti kõige olulisema info koroonaviiruse (COVID-19) kohta," seisis seal.

Välja on toodud sümptomid ja soovitused, kuhu haigusnähtude korral pöörduda. Kirjas on tekst tõlgitud ka vene keelde ning inglise keelde.

Tervisameti pressiesindaja Eike Kingsepp selgitas, et kirjad saadeti circa 900 000 inimesele. Aluseks on eesti.ee andmebaas, kus inimesed on andnud nõusoleku taolisteks teavitusteks, andnud oma mailiaadressi, kuhu kirjad suunata.

Ta lisas, et teavituse eesmärk on jõuda kõigini. See tähendab ka nendeni, kes pole terviseameti kodulehel aktiivselt teavitust jälginud.

Kirjad ei jõudnud saajateni kohe, osad inimesed pole veel saanudki. Kuna mass on suur, läheb tunnis läbi circa 50 000 kirja.

Kingsepp lisas, et kindlasti pole tegu riigipoolse teatega kriisist, vaid eesmärk on just inimesi rahustada ja taustainfot anda.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

