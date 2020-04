Terviseamet saatis Haapsalu apteekritele aegunud maskid

Haapsalus kolme apteeki pidava osaühingu Nurme Apteek juhataja-proviisor Tiiu Vaha ütles, et terviseamet saatis neile nii märtsis kui aprillis maske, mis toodetud 2006. aastal ja aegusid aastal 2011, vahendab ERR. Aprilli alguses saatis terviseamet ka tolmumaske, mille kaitsevõime jääb kirurgilisele maskile alla.

Terviseameti kinnitusel pärinesid vanad maskid isikukaitsevahendite nappuse kõige kriitilisemal perioodil kaitseväelt saadud varudest ja neid saadeti üle Eesti. Ameti väitel teavitati kopitanud maskide avastamise järel apteekrite ühendusi ja ravimiametit.

Välja on neid maske tänaseks vahetatud alla 2000, ja kui palju neid kokku olla võis, amet ei täpsustanud.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasz selgitas, et praeguseks on tarneahelad hakanud taastuma. "Tavaolukord oli see, et iga ettevõte, iga juriidiline isik varustas ennast ise vajalike kaitsevahenditega, ja me loodame, et juba lähiajal saamegi sellesse normaalsusesse naasta."

