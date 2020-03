Terviseamet: rahvusvahelised üritused tuleb lükata aasta teise poolde

Terviseamet lähtub oma otsuses epidemioloogilisest olukorrast maailmas, Euroopa Liidus ja ka Eestis. Terviseameti nõunik Karena Leigeri sõnul näitab koroonaviiruse levik Euroopa riikides, et rahvusvahelised üritused võivad viiruse kohalikku levikut soodustada. "Eelkõige kuuluvad siia alla need üritused, kuhu on oodata osalejaid riskipiirkonda kuuluvatest riikidest," ütles Leiger, kelle sõnade kohaselt peaksid nakkushaiguste hooajal avalikke ja suurüritusi vältima kindlasti riskirühma kuuluvad vanemaealised ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed. "Haigusnähtudega inimesed ei tohi mingil juhul avalikel üritustel osaleda."

Kohalike ürituste korraldajatel tuleb terviseameti avalike ürituste korraldamise juhendi kohaselt tagada nii tervishoiupersonali kohalolek kui teenindava personali isikukaitsevahendite (kaitsemask, kaitsekindad, desinfitseerimisvahendid) olemasolu. Lisaks peab vajadusel olema tagatud nakkuskahtlusega isikute kehatemperatuuri mõõtmine ning koht haigestunu ajutiseks isoleerimiseks ja läbivaatuse korraldamiseks haige raviasutusse või koju saatmiseni. Samuti tuleb korraldajal osalejatele ürituse territooriumil tagada kiire ja mugav juurdepääs käte desinfektsiooni vahenditele nähtavates kohtades (fuajeed, koridorid, võistluste alad, riietusruumid, WC-d ja muud ruumid).

Majutuse korraldamisel tuleb samast regioonist osalejad võimalusel majutada samasse kompleksi või korrusele, et lihtsustada vajadusel isiku isoleerimist. Igapäevaselt peab ürituse korraldaja tagama üldkasutatavate pindade märgkoristuse ning vajadusel desinfitseerima ukselingid, käepidemed ja söögilauad. Tualettruumis peab olema alati olemas kätepesuvahend ning jalaga avatav jäätmekonteiner, käte kuivatamiseks tuleb kasutada paberrätikuid. Regulaarselt tuleb desinfitseerida veekraani käepidet.