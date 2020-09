Terviseamet rahustab neid, kes ihkaks juba grippi ennetada: nii varakult pole soovitatav end vaktsineerida lasta Karoliina Vasli toimetaja RUS

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Sügishooaeg on käes ning külmetushaigusedki kutsumata külalised, ent terviseametist öeldakse, et vähemasti gripi puhul on vaktsineerimisega mõistlik veel oodata.