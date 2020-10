Terviseamet, päästeamet ja politsei tööandjaile: ärge laske haigusnähtudega inimesi tööle!

Kuivõrd töökohal nakatumine on Ida-Virumaal peamine viiruse leviku tee, kutsume kõiki tööandjaid üles sellele ohule tähelepanu pöörama, et viiruse leviku peatamisele kaasa aidata. Täname kõiki tööandjaid, kes juba kevadel kriisiolukorrale väga kiiresti reageerisid ja töökorralduses vajalikud muudatused tegid.

Palume tööandjatel järgida Terviseameti juhiseid ja hoolitseda oma töötajate eest:

jälgida töötajate tervist ja haigusnähtudega töötajaid tööle mitte lubada;

võimalusel hüvitada tööandja poolt töötajale esimese kolme haiguspäeva raha;

töökohal vältida töötajatevahelisi kontakte ja inimesi hajutada niipalju, kui töö seda võimaldab.

„Kõige raskem on tööandjale see, kui töötaja tuleb haigena tööle ning hiljem osutub selle töötaja Covid-19 viiruse test positiivseks. Ka Ida päästekeskuses on nii juhtunud. Tööandja peab töö ümber korraldama, lähikontaktsed eneseisolatsiooni saatma, aga samas peab teenuse osutamist jätkama. Kogu selline töö ümber korraldamine on oluliselt keerulisem kui see, et julgustada töötajat haigena tööle mitte tulema,“ ütles Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann.

Ailar Holzmann rõhutab, et Päästeamet võimaldab kaugtöö tegemist, tööandja hüvitab esimese kolme haiguspäeva raha töötajale 100%, Päästeametis kehtib kokkulepe, et kui töötaja tervis ei ole korras, siis isegi kergete sümptomite korral tuleb jääda kodukontorisse või töövõimetuslehele.

„Politsei- ja Piirivalveamet lähtub Terviseameti poolsetest ohutusnõuete soovitustest – elanikega vahetult kontakteeruvad politseitöötajad kannavad alati maski ja kasutavad desinfitseerimisvahendeid. Ettevõtjate endi huvides on astuda oma töötajate kaitseks välja ja muretseda neile kaitsevahendid – eriti kaitstud peaksid olema firmade teenindustöötajad, kes puutuvad igapäevaselt kokku suure inimeste hulgaga.

Koroonaviiruse leviku üheks murekohaks on ka kergekäeline suhtumine eneseisolatsiooninõuetesse – meil on korduvalt ette tulnud selliseid juhtumeid, kus Eesti-Vene piiri ületanud inimesed tõid endaga kaasa ka koroonaviiruse ning ei järginud isolatsiooninõudeid, nakatades seeläbi ka teisi elanikke,“ sõnas politseikolonelleitnant Üllar Kustala.